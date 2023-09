Digitalos: Podcast mit Frauen, die Aufbruchstimmung verbreiten

Expertinnen, die aus Management, Führung, Wissenschaft, Forschung sowie als Unternehmerin ihr Wissen zur Stärkung von Frauen weitergeben, werden im Podcast "Raus aus der Couch" vor den Vorhang geholt. Ihnen ist gemein, dass sie sich verändern wollen, Neues suchen, neugierig sind und Aufbruchstimmung verbreiten. Ins Leben gerufen wurde der Podcast von Unternehmerin und Beraterin Doris Schulz, der es wichtig ist, zu zeigen, wie viel Wissen und Kompetenz in Oberösterreich vorhanden ist, "und dies soll weltweit gehört werden".

Doris Schulz hat sich mit ihren Projekten für den Digitalos in der Sonderkategorie "Digitalia" beworben: Hier wird eine Frau ausgezeichnet, die in Bezug auf Digitalisierung in Oberösterreich hervorsticht. Auch Frauen, die sich in einer der vier Hauptkategorien bewerben, können als "Digitalia" ausgezeichnet werden.

Die OÖN und ihre Partner vergeben den Digitalpreis Digitalos heuer zum fünften Mal und zeichnen dabei digitale Vorreiter aus. Bewerbungen sind bis zum 7. Oktober unter www.digitalos.at in folgenden Kategorien möglich: digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit (hier bestimmen die OÖN-Leser auf nachrichten.at den Sieger), digitales Projekt und digitale Transformation. Eine Jury kürt die Sieger.

Wer die Auszeichnung "digitaler Pionier" erhält, bestimmt ebenfalls die Jury: Hier wird eine Person ausgewählt, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen geprägt hat.

Aus allen Bewerbungen treffen die OÖN und ihre Partner Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich eine Vorauswahl. Unterstützt werden sie von Digital-Experten der Linzer JKU. Die Sieger werden am 16. November bei einer Gala in der Linzer Tabakfabrik gekürt. Alle Bewerber sind dazu eingeladen. Seien auch Sie dabei!

