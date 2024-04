Cannabis-Farce: Verkehrter Schmuggel im Innviertel

Von einer Einkaufstour ins Innviertel sind zahlreiche Deutsche mit leeren Händen heimgekehrt. Statt ihrem "Souvenir" bekamen sie eine Anzeige, weil sie nahezu ausgewachsene Cannabis-Pflanzen nach Bayern bringen wollten. Das ist aber verboten. Seit 1. April häufen sich derartige Aufgriffe. Alleine die Passauer Grenzpolizei hat binnen zwei Wochen 20 Pflanzen am Grenzübergang in Neuhaus am Inn sichergestellt. "Wir haben den Eindruck, als würden die Leute glauben, in Deutschland ist jetzt alles