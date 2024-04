Nach Rangelei: Mann stand in Windischgarsten plötzlich mit Machete und Axt vor Lokal

Völlig eskaliert sein dürfte ein Streit in der Nacht auf Samstag in und vor einem Lokal in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf). Nachdem es gegen 4 Uhr Früh offenbar zu einer Rangelei zwischen 6 bis 7 Personen gekommen war, hatte einer der Beteiligten, ein 44-jähriger Wiener, offenbar eine Machete sowie eine Axt gezückt.

Als die Polizei vor dem Lokal eintraf, konnte sie vorerst niemanden antreffen. Durch die Aussagen eines Zeugen konnte festgestellt werden, dass der Mann in seinem Pkw geflüchtet ist. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verlief positiv. Der 44-Jährige konnte gegen 6 Uhr in seiner Unterkunft in Windischgarsten von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe in seinem Zimmer widerstandslos festgenommen werden.

Mann wollte sich wehren

Die Machete und Axt wurden dabei in seinem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Da der Mann mit den beiden Waffen weder jemanden verletzt noch bedroht haben dürfte, wurde er nach der Vernehmung wieder enthaftet. Der 44-Jährige gab an, er hätte sich bei einem möglichen Angriff durch einen Kontrahenten wehren wollen.

Da er auch sein Fahrzeug im alkoholisierten Zustand gelenkt hatte, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt.

