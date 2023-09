Digitalos-Bewerber: Energie sparen und digital lernen

Die begehrten Trophäen werden in sechs Kategorien verliehen

Energie sichtbar zu machen, ist das Ziel, das Michael Trescher mit seinem Unternehmen Mediaconcept aus Wartberg ob der Aist verfolgt: Er hat "Nanoblue" entwickelt, eine Software, die als vollautomatisches Energiemanagement den gesamten Energiefluss einer Anlage (zum Beispiel Photovoltaik) steuert. Die aus der Analyse gewonnen Erkenntnisse zu Prozessen und Kennzahlen zeigen ein Einsparungspotenzial bei Energiekosten. Verfügbare Ressourcen sollen optimal eingesetzt werden. Mit Nanoblue, für das auch Investoren gesucht werden, hat sich Mediaconcept, das vor mehr als 20 Jahren als Werbeagentur gestartet ist, für den Digitalos in der Kategorie "digitales Projekt" beworben.

Michael Trescher Bild: privat

Die OÖN und ihre Partner vergeben den Digitalpreis heuer zum fünften Mal und zeichnen dabei digitale Vorreiter aus. Bewerbungen sind bis zum 7. Oktober unter www.digitalos.at in folgenden Kategorien möglich: digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit (hier bestimmen die OÖN-Leser auf nachrichten.at den Sieger), digitales Projekt und digitale Transformation. Eine Jury kürt die Sieger.

Bei der digitalen Transformation ist das Linzer Unternehmen "Click&Learn" mit den Geschäftsführern Renate Mitter, Roland Kaimberger und Robert Berndorfer dabei, ein Komplettanbieter für Unternehmen zum Thema E-Learning. Gestartet 1998 mit Fokus auf Präsenzschulungen, werden heute gemeinsam mit den Kunden digitale Lernwelten erschaffen, die auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sind: So können die 30.000 Mitarbeiter von Knorr-Bremse in München auf Kurse in bis zu zwölf Sprachen auf der Lernplattform zurückgreifen. Maschinenbauer Engel nutzt das Angebot, um Kunden und Mitarbeiter zu schulen.

Die Geschäftsführung von Click&Learn: Roland Kaimberger, Renate Mitter, Robert Berndorfer Bild: Click&Learn

Aus allen Bewerbungen treffen die OÖN und ihre Partner Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich eine Vorauswahl. Unterstützt werden sie von Digital-Experten der Linzer JKU. Die Sieger werden am 16. November bei einer Gala in der Linzer Tabakfabrik gekürt. Alle Bewerber sind dazu eingeladen.

