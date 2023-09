Erleichterung für Mechaniker

Vor allem kleine Betriebe leiden unter Bürokratie: Das Projekt "Easy Werkstatt" will die Prozesse im Arbeitsalltag von Mechanikern einfacher machen. Dabei handelt es sich um eine cloudbasierte Software für kleine und mittelständische Kfz-, Motorrad-, Lkw-, Wohnmobil- und sonstige Werkstätten, mit der sie ihren Büroaufwand um ein Vielfaches vereinfachen können.

Das von Thomas Grömer in Taukirchen an der Pram gegründete Unternehmen easySAAS GmbH bietet mit seinem Projekt intelligente Funktionen wie den Zulassungsscheinscan, die integrierte Registrierkasse und Lieferantenschnittstellen: Das soll die Arbeitsprozesse vereinfachen und den Papieraufwand minimieren. Die Buchhaltung wird vorbereitet, die Kommunikation zum Steuerberater ist gegeben. 1300 Kunden in sieben Ländern werden betreut.

Mit "Easy Werkstatt" hat sich easySAAS für den OÖN-Digitalpreis Digitalos in der Kategorie "Digitales Projekt" beworben.

Preise in sechs Kategorien

Einreichungen für den Digitalos sind noch bis 7. Oktober in folgenden Kategorien möglich: digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit, digitales Projekt und digitale Transformation. Jene Frau, die durch ihre digitalen Leistungen in einer oder mehreren der vier genannten Hauptkategorien hervorsticht, wird mit dem Sonderpreis Digitalia ausgezeichnet. Eine Jury kürt die Sieger. Wer die Auszeichnung "digitaler Pionier" erhält, bestimmt ebenfalls die Jury: Hier wird eine Person ausgewählt, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen geprägt hat.

Aus allen Bewerbungen treffen die OÖN und ihre Partner Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich eine Vorauswahl. Unterstützt werden sie von Digital-Experten der Linzer JKU. Die Digitalos-Sieger werden am 16. November bei einer Gala in der Linzer Tabakfabrik gekürt. Alle Bewerber sind eingeladen.

