Digitalos 2023: Das sind die Finalisten

Mehr als 60 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten für den größten Digitalpreis des Landes erreicht: von Start-ups, etablierten Unternehmern bis zu innovativen Ideen von Vereinen, Gruppen und Institutionen.

Beim Digitalos 2023 und der großen Gala in der Linzer Tabakfabrik am 16. November (19.30 Uhr) werden die digitalen Vorreiter Oberösterreichs vor den Vorhang und auf die Bühne geholt. Die Qualität der Einreichungen war sehr hoch und hat es den Digital-Experten der JKU und dem Juryvorsitzenden Sepp Hochreiter, Pionier für künstliche Intelligenz, nicht leicht gemacht, eine Vorauswahl zu treffen. Auf dieser Seite sehen Sie die 20 Kandidaten, die es in die Endauswahl geschafft haben – in vier unterschiedlichen Kategorien. Die Kategorien fünf und sechs, jene für den Sonderpreis Digitalia und für die digitale Pionierleistung (Lebenswerk), werden von der Jury direkt vergeben.

Nun müssen die Favoriten noch einen zweiten Test bestehen. Denn jetzt ist die Jury am Zug: Die OÖN und ihre Partner Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich wählen die Sieger der fünften Auflage des Digitalos. Aus den fünf Nominierten in den Hauptkategorien Digitale Start-ups, Digitale Transformation und Digitales Projekt werden die Gewinner gekürt. Die Siegerin in der Kategorie Digitale Persönlichkeit wurde per Publikumsvoting auf nachrichten.at ermittelt. Alle Sieger werden bei der Digitalos-Gala am 16. November in der Linzer Tabakfabrik geehrt.

Digitale Start-ups

Ohana, St. Georgen/Gusen: Das Team um Christian Orgler hilft Eltern, ihre Kinder sicher in der digitalen Welt zu erziehen. Per App kann etwa die tägliche Bildschirmzeit begrenzt werden.

Surface Solutions, Wels: Ziel von Rainer Gruber ist es, Abläufe in der Oberflächenindustrie zu verändern und schneller zwischen Beschichtern und Metallbauern zu vernetzen.

Triply, Linz: Die Plattform des Linzer Start-ups (Gründer Sebastian Tanzer) ermöglicht es, komplexe Mobilitätsdaten zu messen und für Unternehmen auszuwerten.

MatheArena, Hohenzell: „Mathematik kann Freude machen“: So lautet das Credo von Eva-Maria und Gerald Infanger. Mit ihrer App sollen junge Leute Mathematik spielerisch lernen.

TSLearning, Linz: Harald Leimer hat eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitssicherheit schulen und unterweisen können.

Digitale Persönlichkeit

Cookiteasy, Freistadt: Auf ihrem Blog und mehreren sozialen Medien zeigt Simone Kemptner gesunde Rezepte zum Nachkochen. Auch im Onlinemarketing ist die Mühlviertlerin tätig.

Leslie Jäger, Walding: Als Vortragende und Trainerin ist Leslie Jäger unterwegs. Mit ihrem Podcast „Mutpropaganda“ will sie einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten.

Menomio, Linz: Aufklären, Tabus brechen: Das will Daniela Ullrich mit ihrem Podcast „Menomio“, Frauen sollen ermuntert werden, Wechseljahre als glückliche Zeit zu sehen.

Altes Wissen, Steyr: Pflanzen und Natur thematisiert Adelheid Brunner auf YouTube und Facebook. Der Biologin ist es ein Anliegen, aufmerksamer mit der Natur umzugehen.

Anja Pauli, Linz: Erst heuer wagte die Linzerin Anja Pauli den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit ihrer Werbeagentur berät sie Firmen bei Social-Media-Marketing.

Digitale Transformation

Sprecher Automation, Linz: Digitalisierung spielt für Firmenchef Erwin Raffeiner eine wesentliche Rolle, zumal bei der Stromversorgung. Sprecher Automation sieht sich hier als Vordenker.

Wintersteiger, Ried im Innkreis: Verleihsoftware für Skiservice, Fußscanner, vernetzte Maschinen: Digitalisierung treibt den Innviertler Maschinenbauer (Chef Florestan von Boxberg).

Saatbau Linz, Leonding: Mit dem Projekt Herkules macht sich die Saatbau Linz (Geschäftsführer Josef Fraundorfer) zukunftsfit. Angeboten werden Webinare und Plattformen.

Clickandlearn, Linz: 1998 gegründet, hat sich Clickandlearn (Mitgründerin Renate Mitter) zum Komplettanbieter im Bereich E-Learning für Unternehmen entwickelt.

Marktgemeinde Kremsmünster: Laut Amtsleiter Reinhard Haider ist Kremsmünster eine der digitalsten Gemeinden. Sitzungen werden live übertragen und es gibt Online-Sprechstunden.

Digitales Projekt

Qapture, Linz: Das Start-up um Mitgründer Daniel Höller transformiert Objekte und Umgebungen in genaue digitale Modelle, etwa den Neubau des Parlaments in Wien.

FiveSquare, Linz: Eine Alternative zum Programm ChatGPT: Das will das Team um Hans-Peter Pichler bieten. Das Projekt Karli soll Mitarbeiter entlasten und neue Produkte erstellen.

FH OÖ DigiSpace, Steyr: Klaus Arthofer will mit dem DigiSpace auf dem Campus Steyr Digitalisierung für Studierende, Forschende und Betriebe greif- und erlebbar machen.

Wako, Kirchschlag bei Linz: Mithilfe von künstlicher Intelligenz produzieren Markus Wakolbinger und sein Team individuell angefertigte Orthesen, Prothesen und Schutzhelme.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.