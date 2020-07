Ab Herbst dramatischer Anstieg bei Insolvenzen

Derzeit werden kaum Insolvenzen angemeldet. Die Liste der neu eröffneten Konkurse und Sanierungsverfahren ist seit Monaten kurz. Doch das dürfte sich ab Herbst ändern. Die Kreditversicherer Acredia und Euler Hermes sprechen von einer "tickenden Zeitbombe" und erwarten global eine Zunahme an Insolvenzen für heuer und 2021 von insgesamt 35 Prozent im Vergleich zu 2019. Das wäre ein Negativrekord.

"Die Bombe geht spätestens im dritten Quartal 2020 los, die Schockwellen dürften sich ins gesamte erste Halbjahr und darüber hinaus ausbreiten", sagt Ludwig Mertes, Vorstand von Österreichs größtem Kreditversicherer Acredia (Marktanteil: 55 Prozent, Gesamtobligo: 29,9 Milliarden Euro).

In Österreich erwarten die Kreditversicherer einen kumulierten Anstieg der Insolvenzen von 2019 bis 2021 um rund 20 Prozent. 2019 war die Zahl um zwei Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Nach der weltweiten Finanzkrise 2009 mussten um 9,3 Prozent mehr Firmen zum Insolvenzrichter als im Jahr davor.

"Risiko zum Staat"

Acredia möchte sein Risiko zu einem größeren Teil auf den Staat abwälzen und empfiehlt Deutschland als Vorbild. Dort übernimmt der Staat 90 bis 100 Prozent des Risikos und bekommt von den Kreditversicherern 65 Prozent der Prämieneinnahmen. "Hier geht es um stabile Rahmenbedingungen für den Standort Österreich. Es sollen österreichische Geschäfte ermöglicht sowie Arbeitsplätze und Lieferketten erhalten werden", sagt Mertes.

Österreichs wichtigster Exportmarkt, Deutschland, werde als traditionelles Exportland zwar massiv von Pleitewellen in anderen Staaten getroffen, dennoch würden die Deutschen besser durch die Krise kommen als die meisten anderen Staaten, eben weil Deutschland besser vorbereitet sei. Die stärksten Anstiege bei den Pleiten gibt es schon jetzt in den USA (plus 47 Prozent), Brasilien (plus 32 Prozent) und Portugal (plus 30 Prozent).

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at