Nebel verhindert derzeit Super-G-Rennen in Lenzerheide

Der Start der Frauen wäre für 9.30 Uhr vorgesehen gewesen, jener der Herren für 11.00 Uhr. Die nächste Entscheidung über das weitere Vorgehen fällt um 9.30 Uhr. In der Nacht war erneut Neuschnee dazugekommen, die Pistenarbeiten sind ebenfalls noch im Gange. Bereits fest steht, dass vom Reservestart gefahren würde. "Wir haben mehr Schnee in der Nacht bekommen als erwartet und nun kommt auch der Nebel zurück. Es wird wieder ein herausfordernder Tag. Im Moment ist es unmöglich", sagte Markus Waldner, der FIS-Chefrenndirektor der Herren. Angepeilt wird ein Start der Damen für 11.00 Uhr, die Herren wären dann um die Mittagszeit an der Reihe.

Im Super-G führt Weltmeister Vincent Kriechmayr die Wertung an, er könnte als erster Österreicher seit Hannes Reichelt im Jahr 2008 die kleine Kristallkugel holen. Der 29-Jährige hat 83 Punkte Vorsprung auf den Schweizer Marco Odermatt. Bei den Damen steht die Schweizerin Lara Gut-Behrami als Disziplinsiegerin fest.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.