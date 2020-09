Weiß-Zeit in Linz: Black Wings 1992 verloren Heim-Test

Die Black Wings 1992 haben das dritte von insgesamt vier Vorbereitungsspielen auf die am kommenden Freitag mit dem Auswärtsmatch gegen Rekordmeister KAC beginnende ICE Hockey League 2020/21 verloren. Die Oberösterreicher mussten sich in der Linz-AG-EisArena vor knapp 500 Zuschauern den „Haien“ aus Innsbruck 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) geschlagen geben. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt die Meisterschafts-Generalprobe gegen die Graz 99ers - wieder in der Halle an der Unteren Donaulände.

Dann werden die Wings einen Zahn zulegen müssen. Auch organisatorisch. Denn heute verzögerte sich der Start, weil beim Einlaufen die „Weiß-Zeit“ ausgebrochen war. Die Black Wings, die zu Hause normalerweise in dunklen Dressen zu Werke gehen, stellten sich in Weiß auf. Auch die Tiroler waren mit der weißen Garnitur angereist, weshalb wegen der Verwechslungsgefahr umdisponiert werden musste.

Die Linzer streiften also die Trainings-Jerseys über, die haben aber weder Nummer noch Namensschriftzug. Es war demnach für Zaungäste nicht einfach, die Protagonisten des EHC zu identifizieren.

Starker Start, schwaches Mitteldrittel

Die Black Wings 1992, bei denen der neue Center Will Pelletier sein Debüt feierte, ließen sich davon zu Beginn nicht beeindrucken. Sie begannen enorm druckvoll und gingen durch Stefan Gaffal 1:0 in Führung. Auch Kapitän Brian Lebler hätte sich in die Schützenliste eintragen können, der Stürmer traf aber nur die Stange.

Im zweiten Drittel sah die Sache komplett anders aus. Linz verlor den Zugriff auf das Spiel, Innsbruck, einer der zehn Kontrahenten in der Liga, drehte den Spieß um und ging mit einer 3:1-Führung in die letzte Pause.

Die Black Wings sollten sich ein bisschen erfangen und durch Andreas Kristler auf 2:3 verkürzen. Dabei blieb es.

Die Stimmung war auch in Corona-Zeiten gar nicht so schlecht, es gab Anfeuerungsrufe und Applaus.

Aufregung nach der Schlusssirene

Eigentlich hätte noch zu Übungszwecken eine fünfminütige Verlängerung und ein Penaltyschießen angehängt werden. Doch daraus wurde nichts. Aus der Distanz entstand der Eindruck, dass die Tiroler keine Lust mehr darauf hatten. Entsprechende Diskussionen zwischen den Spielerbänken waren die (logische) Folge.

In der vergangenen Woche hatten die Black Wings 1992 gegen den tschechischen Extraliga-Aufsteiger Ceske Budejowice getestet. Das Auswärtsmatch ging 3:4 verloren, zu Hause gewannen die Linzer 4:2.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at