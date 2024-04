Ein Lauffest auf der Pferdebahnpromenade

Für die Kinder ist der Tiger das Highlight, für die Veranstalter ist er Programm. Denn der Tiger heißt NachhaltTIGER und zeigt, dass der "Magdaman" ein "Green Event" ist. Und das merkt man nicht zuletzt bei der Siegerehrung. Denn statt aus Metall sind die Pokale aus alten Kinderschuhen gefertigt, die Medaillen für die Kinder aus Lebkuchen. Der Tiger läuft persönlich mit und gibt Nachhaltigkeitstipps, der Müll wird getrennt und die Verpflegung ist bio. "Wir setzen an allen Ecken und Enden auf Nachhaltigkeit", sagt Christine Öller vom Organisationsteam zu den OÖNachrichten.

Mehr zum Thema: 2:08:15 Stunden: Der Favorit gewann den Linz-Marathon

Nachhaltig ist auch der Erfolg des Benefizlaufs. Um die 500 Starter sind jedes Jahr dabei, das Hauptaugenmerk liegt auf Hobbyläufern, die wirklichen Profis kommen nicht nach St. Magdalena. Das liegt auch an der Strecke, die mit zehn Kilometern nicht sehr lang ist. Herausfordernd ist sie durch die Höhenmeter aber trotzdem.

Die nachhaltigen Pokale sind aus alten Kinderschuhen.

Start und Ziel sind bei der Kirche St. Magdalena, der Lauf führt dann über die Pferdebahnpromenade und den Schatzweg zurück zur Kirche. Für die zehn Kilometer braucht es dann noch eine zweite Runde, es gibt aber auch Wertungen für fünf Kilometer, einen Kinderlauf mit 800 Metern und einen Walking-Bewerb auf der Fünf-Kilometer-Runde. Laufen dürfen auch die Knirpse ab dem Jahrgang 2019, und zwar eine oder zwei Runden um die Kirche. Kinder, die es sich sportlich zutrauen, dürfen natürlich auch beim Hauptlauf mitmachen.

Vom Ortslauf zum Magdaman

Entstanden ist der Bewerb bereits 2001, damals allerdings noch als kleiner Ortslauf, organisiert von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Pfarrgemeinde. "2008 sind wir es dann etwas größer angegangen", sagt Öller. Seitdem heißt der Benefizlauf Magdaman. Heute besteht das Kernteam aus zehn Personen, rund um den Lauf helfen bis zu 80 Leute mit. Alles passiert ehrenamtlich und für einen guten Zweck. "Wir hoffen auf 10.000 Euro Einnahmen durch die Startgelder und die Gastronomie vor Ort", sagt Öller.

Gelaufen wird in St. Magdalena für einen guten Zweck.

Jedes Jahr wird für ein anderes Projekt gespendet. Heuer geht der Gesamterlös in den Weiterbau eines Mädchen-Wohnheims in Wakiso, einer Kleinstadt in Uganda. Bereits der Bau der Schule wurde vom Land OÖ unterstützt, nun ist dort ein Wohnheim für Schülerinnen mit etwa 100 Schlafplätzen geplant. Die St. Raphael’s Future Bells College School ist eine Sekundarschule für 12- bis 19-Jährige. Derzeit schlafen die Kinder und Jugendlichen im Klassenraum, da die Wege zwischen Schule und zu Hause lang und gefährlich sind. Das Wohnen soll für die Kinder gratis sein und den Schülerinnen die Chance geben, ihre Lebenssituation mit einer soliden Ausbildung nachhaltig zu verbessern. Wichtig ist, dass der Projektpartner, der Verein "Eine Welt" bekannt ist und man weiß, dass die Spenden ankommen.

Der Hauptlauf des Magdaman 2024 startet ab 14 Uhr, eine Online-Anmeldung ist noch bis 2. Mai möglich.

Anmeldung und Informationen zum Magdaman finden Sie unter magdaman.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.