Lachen für den Mariendom in Linz

100 Jahre ist er heuer alt, der Mariendom in Linz, der logischerweise mit einem eigenen Jubiläumsprogramm aufwartet. Diese Woche wird es aber darum gehen, wie die Verantwortlichen dabei unterstützt werden können, den prägnanten Kirchenbau weiter Schritt für Schritt zu sanieren. Der "Dom’s Day" am 8. Mai, ab 20 Uhr in der Spinnerei in Traun wird dazu auch einen finanziellen Beitrag leisten.

Mehr zum Thema: Zum 100er offenbart der Linzer Mariendom seine Schätze

Für die Restaurierung der Gemäldefenster stellen sich fünf Künstlerinnen und Künstler in den Dienst der guten Sache. Günther Lainer, der die Kirche schon seit Längerem als Dombotschafter unterstützt, wird gemeinsam mit Ernst Aigner ein "Best of Kirchenkabarett" spielen. Damit wollen die beiden die "Frohe Botschaft bis zur Kenntlichkeit verändern", wie sie sagen. "Religion ist zu wichtig, um sie den ernsthaften Menschen zu überlassen."

Mit einem Sponsoring hilft die Donauwell VerpackungsgesmbH aus Naarn mit Geschäftsführer Andreas Lamm an der Spitze bei der Domsanierung mit.

Mit Eva D., Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin, Rudi Schöller, bekannt geworden als Diener "Vormärz" aus "Wir sind Kaiser" und Lydia Neunhäuserer stellen sich drei weitere Oberösterreicher am Mittwoch auf die Bühne, um zum Lachen zu animieren, aber vor allem auch, um zu helfen.

Ein Sponsoring hat auch die Porr Bau GmbH mit dem Linzer Niederlassungsleiter Wilhelm Sommer für die Initiative "Pro Mariendom" bereitgestellt.

Karten in der Spinnerei Traun und online auf www.kulturpark.at

Mit einer Spende hat Gertrude Schatzdorfer-Wölfel, geschäftsführende Gesellschafterin des Familienbetriebs Schatzdorfer Gerätebau in Zipf, die Initiative "Pro Mariendom" unterstützt. Im Bild mit Bischof Manfred Scheuer und Josef Pühringer (Pro Mariendom).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.