Union Kefermarkt: Nach der Spielabsage droht der Absturz an das Tabellenende

"So etwas habe ich in 40 Jahren im Frauenfußball noch nie erlebt", erzählt Harald Hel und blickt auf ein Frühjahr in der Landesklasse Nord/Ost zurück, das für die Union Kefermarkt zum Vergessen war. Das Schlechteste kam zum Schluss: Weil nur noch acht fitte Spielerinnen verfügbar waren, blieb der Klubführung nichts anderes übrig, als das "Kellerduell" in der letzten Runde mit der Union Maria Neustift abzusagen.