Paratriathlet Florian Brungraber ist der erste Sieger des Linz-Marathons

Die erste Entscheidung beim 22. Oberbank Linz Donau Marathon ist gefallen. Florian Brungraber, der zu Europas Paratriathlet des Jahres 2022 gekürt worden war, entschied in souveräner Manier den Ascendor Handbike-Halbmarathon für sich. Der 39-Jährige aus Lasberg benötigte für die Strecke, die er bei strahlendem Sonnenschein und (noch) angenehmen Temperaturen mit einem Schnitt von mehr als 40 km/h bewältigte, 30:10 Minuten.

Bild: Linz Marathon / honorarfrei (GEPA pictures)

Damit verwies der Mühlviertler Paralympics-Champion Walter Ablinger mit Respektabstand auf Platz zwei. Der Innviertler Klubkollege erreichte nach 34:11 Minuten das Ziel. Dritter wurde ebenfalls ein RSC-heindl-OÖ-Athlet: Mathias Kufleitner (35:47).

Schnellste Frau war Elisabeth Egger (RSC heindl OÖ) in 32;45 Minuten. Zweite wurde Cornelia Wibmer (RSC heindl OÖ/35:48 Minuten) vor Emma Krabath (1:00:48).

Die Top 3 im Viertelmarathon: Hastikova, Lechl, Jax Bild: Reinhold Pühringer

Erster Sieg für Lechl nach drei dritten Plätzen

Auch der Linz AG Viertelmarathon ist entschieden. Lena Lechl (40:41 Minuten) sprang erstmals auf das oberste Stockerl, nachdem sie zuvor drei Mal Dritte gewesen war. "Es war noch nie so schön zu laufen wie heute", genoss die Siegerin die Atmosphäre. Lechl ist eigentlich im Radsport zuhause: Bergrennen, Zeitfahren, King of the Lake stehen auf der Agenda.

Doppelten Grund zur Freude hatte die zweitplatzierte Tschechin Jarmila Hastikova (41:50), ihr Mann Emil Hastik "rollte" bei den Skatern als Sechster in die Top Ten. Dritte im Viertelmarathon wurde Verena Jax (41:55). Applaus, Applaus! Die Atmosphäre auf dem Hauptplatz ist bereits prächtig, Menschenschlangen haben sich gebildet.

Jarmila Hastikova und Ehemann Emil Hastik Bild: Reinhold Pühringer

Bei den Männern setzte sich Ali Dibo (33:14) vor Martin Enzenberger (33:17) und dem Tschechen Jan Macoun (34:41) durch.

Der 5-km-Lauf presented by Generali brachte einen Heimsieg durch Samuel Leitner, der in 15:09 Minuten eine persönliche Bestzeit aufstellte. "Es wäre sogar unter 15 Minuten gegangen, ich musste aber 300 Meter vor dem Ziel einigen Läufern (vom Viertelmarathon, Anm.) ausweichen", berichtete der Gewinner, dessen Vater deswegen "not amused" war. Der Junior boykottierte in der Folge die Siegerehrung, war aber mit der Arbeit noch nicht fertig.

Leitner und Viertelmarathon-Sieger Dibo nannten nämlich auch für die Staffel.

Zweiter wurde Lukas Gärtner (15:40), Dritter Florian Gruber(16:14). Bei den Frauen war die Australierin Vanessa Wilson eine Klasse für sich. Sie hatte in 16:33 Minuten 134 Sekunden Vorsprung auf Simone Wögerbauer (18:47). Platz drei ging an Laura Zehetner (19:05).

5k-Sieger Samuel Leitner Bild: Reinhold Pühringer

Beim Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon triumphierte Lisa Fuchs (29:16 Minuten) vor der Ungarin Dorottya Petery (33:23) und Christina Katzlberger (36:07). Bei den Männern gab es einen slowakischen Sieg durch Pavol Dzurak (21:39), der vor Marcus Wolf (29:11) und Simon Hiebl (29:58) gewann.

Fortsetzung folgt.

