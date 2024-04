Marathon-Sonntag: Letzte Infos und Verkehrstipps

2000 Kinder und Jugendliche sind am Samstag beim Junior-Marathon an den Start gegangen, 17.285 Teilnehmer könnten es am Sonntag beim Hauptbewerb, dem Oberbank Linz Donau Marathon, sein. Denn das war der offizielle Letztstand bei den Anmeldungen bei Redaktionsschluss am Samstag. Es werden aber noch einige Anmeldungen hinzukommen, in der TipsArena konnten sich Spätentschlossene auch nach dem offiziellen Nennschluss noch anmelden - bis spätestens 18 Uhr am Samstag. Das Rennen am Sonntag ist die 22. Auflage des Lauffests in Linz. Läuferinnen und Läufer aus mehr als 60 Nationen werden in 8 Bewerben an den Start gehen.

Den Streckenrekord bei den Frauen hält mit 2:27:18 die Kenianerin Teclah Chebet (2023). Den Streckenrekord bei den Männern hält mit 2:06:13 der Äthiopier Fikre Bekele (2022).

40.000 bis 50.000 Schritte macht ein Marathonläufer. Das Kniegelenk wird mit insgesamt 5000 Tonnen belastet (bei einem 80 kg schweren Läufer). Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad Celsius werden den Läuferinnen und Läufern am Sonntag zu schaffen machen. Wie sich die Hitze auswirkt und wie sich die Marathonläufer dafür wappnen können, lesen Sie hier.

Rund 200 Rettungssanitäter sind entlang der Marathonstrecke im Abstand von etwa drei Kilometern positioniert. Vonseiten der Polizei stehen am Wochenende rund 200 Beamte im Dienst.

Verkehrsinformationen

Die A7, die Mühlkreisautobahn, wird von 4.00 Uhr früh bis ca. 12.00 Uhr Mittag in beiden Richtungen gesperrt, und zwar zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Treffling. Zusätzlich werden weitere Auf- oder Abfahrten gesperrt: Bei der Wiener Straße, Neue Welt/Salzburger Straße. Anreisende Läufer können nach der Einhausung Bindermichl – RI Prag – Freistadt bis zur Ausfahrt Prinz-Eugen-Straße – Industriezeile abfahren. Die Abfahrt bis Treffling ist immer möglich – ab Treffling: Sperre ab 4.00 Uhr morgens in Richtung Süden!

Befahrbare Straßen:

Es besteht eine durchgehende Verbindung von der A7 über die Westbrücke - Waldeggstraße - Römerbergtunnel - Nibelungenbrücke - Richtung Bad Leonfelden.

Die A7 ist durchgehend von der A1 kommend bis zu Abfahrt Prinz-Eugen-Straße (einschließlich der Abfahrt Prinz-Eugen-Straße zur Industriezeile) befahrbar.

Die Umfahrung Ebelsberg mit Anschluss an die A7 bzw. an die Steyreggerbrücke ist befahrbar.

Shuttlebusse für Läufer und Zuschauer fahren von 6.00 Uhr bis 16.30 Uhr zwischen der Holzstraße und dem Plasser & Theurer-Parkplatz (Industriezeile/Ecke Pummererstraße) sowie zwischen Hauptbahnhof und Holzstraße (6.30 Uhr bis 9.40 Uhr). Von 10.00 bis 16.00 Uhr fahren Busse zwischen der Holzstraße und der Wiener Straße. Das gesamte

Shuttlebus-Service ist für Teilnehmer kostenlos.

Änderungen im Straßenbahnverkehr: Kein Verkehr der Nachtlinie N82 in der Nacht auf Sonntag (bis 4.00 Uhr) zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof. Von 4.00 Uhr bis 17.00 Uhr fährt ein Schienenersatzverkehr zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof. Welche Verkehrslinien der Linz AG wann und für welche Dauer unterbrochen sind, sehen Sie im Detail auf der Seite der Linz AG.

Zeitplan

8.00 Uhr: Handbike

8.02 Uhr: Inline Skating

8.30 Uhr: Viertelmarathon

9:30 Uhr: Marathon, Halbmarathon, 5K, Staffelmarathon

