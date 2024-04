Marathon-Chef Weidlinger: "Das Fazit kann nur positiv ausfallen"

"Meine Kinder haben schon gefragt, wann der Papa wieder nach Hause kommt." Günther Weidlinger war seit Donnerstag nicht mehr nach Hause gefahren, sondern in Linz geblieben. Lesen Sie auch: Warum der Viertelmarathon-Champion seine Siegerehrung schwänzte Zu viel war für den Rennleiter zu tun für den Oberbank Linz Donau Marathon am Sonntag, der bei strahlendem Sonnenschein an Goitom Kifle aus Eritrea (2:08:15 Stunden) und Rebecah Jeruto Cherop aus Kenia (2:33:05) gegangen ist. Die 16- bis