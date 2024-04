Black Wings fixierten Goalie-Gespann für kommende Saison

Die Steinbach Black Wings und Thomas Höneckl - das passt einfach zusammen. Seit Sommer 2021 hütet der gebürtige Salzburger das Tor der Linzer und kam dabei auf 53 Einsätze und vier Shutouts. Außerdem hat der 34-Jährige zurück ins Nationalteam gefunden und ist aktuell im ersten WM-Vorbereitungscamp eingerückt.

Gemeinsam mit Rasmus Tirronen, der noch einen gültigen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison besitzt, wird Höneckl auch in der Saison 2024/25 das Torhüterduo bei den Black Wings bilden. Das Arbeitspapier von "Höne" wurde um ein Jahr verlängert.

Bild: BWL

“Wir können sehr glücklich sein, dass wir in Linz ein so erfahrenes Torhüter-Duo haben, dem wir nun schon die dritte Saison über voll vertrauen können. Thomas Höneckl hat in diesem Jahr oft bewiesen, dass er trotz seiner langen und erfolgreichen Karriere, nicht nur auf der Bank sitzen möchte. Er hat sich sein Comeback in der Nationalmannschaft absolut verdient. Gleichzeitig ist er ein großes Vorbild für unsere jungen Goalies und gibt ihnen wertvolle Hilfe für ihre Entwicklung, um in absehbarer Zeit nachrücken zu können", sagt Goalie-Trainer Jürgen Penker.

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

