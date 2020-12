Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Fehervar

Black Wings 1992 - Fehervar AV19

Black Wings 1992 Fehervar AV19 Erstes Bully: 28.12. - 19:15

Alle



Live-Kommentar



Auf das Duell mit dem Tabellendritten folgt jenes mit dem Zweiten der Bet at home Ice Hockey League. Die Black Wings empfangen mit Hydro Fehervar AV19 eines der formstärksten Teams der Liga. Die Ungarn haben ihre jüngsten acht Spiele allesamt gewonnen. Alles begann mit einem 4:1-Sieg in Linz am 8. Dezember, seither konnten weder Villach, die Graz99ers, Klagenfurt, Red Bull Salzburg noch die Bratislava Capitals die Ungarn bremsen. Tordifferenz in diesen acht Spielen: 35:15, zwei Shutouts inklusive.

Black-Wings-Trainer Dan Ceman blickt der Partie folgendermaßen entgegen: „Fehervar wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns. Sie sind ein sehr offensiv-orientiertes Team und schwer zu verteidigen. Wir wollen versuchen, ihnen den Speed in der neutralen Zone zu nehmen - gegen die Capitals haben wir das bereits ganz gut gemacht. Wir haben in der kurzen Zeit nur ein, zwei kleine Dinge im System korrigiert. Ein paar weitere Umstellungen wird es noch geben, dafür braucht es aber noch Zeit.“

Rückblick: Die besten Bilder des Auswärtssieges in Wien

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at