Rallye: Rovanperä komplettierte Hattrick in Estland

Kalle Rovanperä am Weg zum Sieg in Estland.



Der Finne verwies Hyundai-Pilot Thierry Neuville mit einem Vorsprung von 52,7 Sekunden auf den zweiten Platz, nachdem er alle vier Prüfungen am Sonntag gewonnen und die maximale Anzahl an Bonuspunkten aus der letzten Power Stage mitgenommen hatte. In der WM liegt Rovanperä 55 Punkte vor Markenkollege Elfyn Evans aus Wales.

