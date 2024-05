Lebenslanges Lernen betrifft auch Führungsqualität

Weiterbildung, insbesondere für Führungskräfte, liegt im Trend. Seit mittlerweile 33 Jahren behauptet sich die Limak Austrian Business School auf dem umkämpften Markt.

1989 nach dem Vorbild US-amerikanischer Schulen gegründet, kann sie mittlerweile auf 21.500 Absolventen zurückblicken. Seit 2022 ist das "Spin-off der Johannes-Kepler-Universität" mit 31 Mitarbeitern zurück am Campus in Linz, einen Standort gibt es in Wien.

V.l.: Leonhard Pilz (Hödlmayr), Thomas Jankowetz (Peneder), Gertrud Kloibhofer-Lehner (Mechel) und Reinhard Hackl (Stiebel Eltron) Bild: cityfoto/Roberta Pelzl-Mairwöger

Die Limak steht auf drei Standbeinen, wie 50 Personalchefs der HR-Lounge am Mittwochabend erfuhren: erstens die akademischen Programme (mit MBA-Abschluss), zweitens auf Firmen spezifisch abgestimmte Projekte. Zehn Prozent davon finden im Ausland statt.

V.l.: Wolfgang Viereckl (WRS), Katrin Trinkfaß (Heinzel Steyrermühl), Eva Sieghart (Poloplast) und David Stadlbauer (KUKA CEE) Bild: cityfoto/Roberta Pelzl-Mairwöger

Seit Neuestem werden unter dem Motto "lebenslanges Lernen" auch Intensivkurse für Führungskräfte angeboten. Sie dauern auf ausdrücklichen Wunsch von befragten Führungskräften nur ein bis zwei bzw. maximal fünf Tage. Besonders stark nachgefragt war bisher der Kurs "Künstliche Intelligenz für Manager – Chancen und Risiken".

V.l.: Rainer Dobringer (Vetropack), Hanna-Maria Baresch (Limak), Katharina Gattinger (Englmayer), Birgit Floss (Albert Knoblinger) Bild: cityfoto/Roberta Pelzl-Mairwöger

"Personalwesen ist Führungsarbeit, die ist aber nicht nur für Personalchefs relevant", sagte Limak-Geschäftsführer Gerhard Leitner. Personalchefs, die Mitglied der HR-Lounge werden wollen, melden sich gern unter office@hr-lounge.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.