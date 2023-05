Was es für Führung in Teilzeit braucht

Für Personalchefin Katrin Bointner ist Führung in Teilzeit gelebte Praxis. Die zweifache Mutter teilt sich die Führungsarbeit mit ihrer Stellvertreterin Anna Strutzenberger. "Dazu braucht es eine Top-Organisation, es muss viel kommuniziert werden. Der Erfolgsfaktor ist, dass die Entscheidungen gelten, die diejenige getroffen hat, die gefragt worden ist. Und die Geschäftsführung muss sich darauf verlassen können, dass wir jederzeit über alles Wesentliche informiert sind", berichtet sie bei der gut besuchten HR-Lounge.

Rene Haidlmair (Haidlmair), Laetitia Asamer (Kellner & Kunz), Anna Hauser (Therme Geinberg), Thomas Jankowetz (Peneder Bau) Bild: Cityfoto/Maringer Andreas

Judith Siedl (Hödlmayr Logistics), Gabriele Mair (neoom group), Barbara Gschwandtner (pro mente OÖ), Michael Fleischhacker (Kremsmüller) Bild: Cityfoto/Maringer Andreas

Zu dem Treffen oberösterreichischer Personalchefs lud Gründer und Präsident Josef Buttinger. Auch in einer zweiten Abteilung werde es bei dem Großbäcker bald eine geteilte Führung mit Jobsharing geben. Die Personalchefs haben in der Diskussion dieses Modell als zukunftsweisend beurteilt. Nicht nur junge Mütter, die ihre Führungsrolle behalten wollen, auch Männer würden vermehrt fragen, ob nicht eine Teilung der Abteilungsleitung möglich wäre.

Katrin Bointner von Resch&Frisch mit Ina Moser (efko), Bernhard Wöss (Sparkasse Oberösterreich), Pia Brückl (Transgourmet Österr.) Bild: Cityfoto/Maringer Andreas

Resch&Frisch nutzt im Werk mit 400 Beschäftigten auch das berufsbegleitende Sozialpartnerprojekt "Du kannst was", in dem erfahrene angelernte Kräfte einen Lehrabschluss machen. 13 Bäcker wurden für die Produktion in Gunskirchen so ausgebildet.

