Thiem muss weiterhin pausieren

Dominic Thiem ist nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open wieder in der Heimat und hat sich bereits von mehreren Ärzten durchchecken lassen. Die Verkühlung beim ab morgen 26-Jährigen ist noch immer nicht abgeklungen.

Thiem werde im Laufe der kommenden Woche wieder mit dem Training beginnen. "Aber erst dann, wenn er komplett auskuriert ist. Dann werden wir sehen, ob sich der Davis Cup noch ausgeht oder nicht", sagt sein Manager Herwig Straka. Und: "Wir werden das zum Anlass nehmen, um die Saison noch besser zu planen: mehr auf Höhepunkte hinzuarbeiten und ein bisschen die Reiseplanung zu überdenken", stellte Straka fest.

Der 18-fache Major-Sieger Rafael Nadal und Alexander Zverev haben am Samstag das Achtelfinale der US Open erreicht. Nach einem 6:3, 6:4, 6:2 von Nadal über Chung Hyeon besiegte der Deutsche Aljaz Bedene 6:7 (4), 7:6 (4), 6:3, 7:6 (3). Bei je einem weiteren Sieg kommt es zum Viertelfinal-Hit der letzten beiden Top-Ten-Spieler in der unteren Tableau-Hälfte.

Das mit Spannung erwartete Drittrunden-Spiel der Damen zwischen Titelverteidigerin Naomi Osaka und dem wohl vielversprechendsten Talent des Damen-Tennis seit Langem, Cori Gauff, wurde einseitiger als erwartet. Die selbst erst 21-jährige Japanerin siegte nach nur 65 Minuten mit 6:3, 6:0.

