Radstar erleichtert: „Das hätte richtig schlimm ausgehen können“

„Gut, manchmal ist es einfach Sch... Aber wenn ich diesen verrückten Unfall anschaue, schätze ich mich glücklich, dass es nur ein gebrochenes Handgelenk ist“, sagte der zweifache Tour-Gewinner weiters. Er hoffe, er werde seine Fans schon bald wieder sehen und denke auch an den Dänen Mikkel Honoré, der „noch viel schwerer gestürzt“ sei. Honoré hatte Pogacars Sturz bei hoher Geschwindigkeit nach einem Reifenplatzer mutmaßlich ausgelöst.

Zur Dauer seiner Rekonvaleszenz konnte der bisherige Saison-Dominator, der vor dem Abschluss der Klassikersaison am Sonntag bereits das Amstel Gold Race und die Flèche Wallonne gewonnen hatte, noch nichts sagen. Sein Ziel ist klar: Nach den Triumphen 2020 und 2021 und dem zweiten Platz im vergangenen Jahr hinter Jonas Vingegaard will Pogacar bei der am 1. Juli beginnenden Tour de France wieder ganz oben stehen.

