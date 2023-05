In Gedenken an ihre verunglückten Kollegen

PRESSBAUM/TRAUN. ASKÖ Traun verlor gestern das entscheidende dritte Finalspiel der Badminton-Bundesliga bei Favorit Pressbaum 3:5 (1:2 im "Best of 3"). Für die Niederösterreicher war ihr vierter Titel ein sehr emotionaler, hatte das Team doch vor fünf Jahren bei einem tödlichen Autounfall ihre Teamkollegen Chee Tean Tan und Antonia Meinke verloren. Dieser Triumph ist für sie, sollte das Foto von den beiden heißen, mit welchem ihr Team den Siegerpokal entgegennahm. "Das war ein sehr schöner Moment", gratulierte Traun-Trainer Peter Zauner. Die Oberösterreicher hatten nach dem 5:2-Heimsieg im ersten Finalspiel alle Trümpfe in der Hand gehabt, jedoch in den entscheidenden Momenten nicht ausspielen können. Etwa als man beim zweiten Finalspiel (3:5-Endstand) den Matchball im zweiten Doppel nicht nutzen konnte. "Das hätte uns dann in ein Golden Set gebracht", so Zauner. Oder als Trauns Collins Filimon überraschend den Malaysier Iskandar Zulkarnain im dritten Finale 2:0 besiegte, danach aber die weiteren Herren-Einzel verloren gingen. "Schade, dass wir Collins dafür nicht belohnen konnten, weil das war die sportlich herausragendste Leistung dieser Finalserie", so Zauner. Trotz Trauer über den verpassten Titel laufen bereits die Gespräche, um das Team weitgehend beisammenzuhalten.

