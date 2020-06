Ried-Kapitän Reifeltshammer musste nach dem Kapfenberg-Spiel für eine Nacht auf die Intensivstation

Rund 20 Minuten waren am Sonntag beim Spiel zwischen der SV Ried und Kapfenberg gespielt. Nach einem Zweikampf blieb Kapitän Thomas Reifeltshammer mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen. Der Führungsspieler biss aber auf die Zähne und spielte bis zur 74. Minute weiter. "Ich hatte zwar Schmerzen, dachte aber eher an eine Rippenverletzung", sagte Reifeltshammer am Montagabend im OÖN-Telefonat. Nach dem Spiel habe sich sein Zustand nach und nach verschlechtert. "Es war ein dumpfer Schmerz in der Bauchgegend.

Im Krankenhaus wurde dann ein Einriss der Niere diagnostiziert, rund um die Niere hat sich ein größerer Bluterguss gebildet. Zum Glück hat die Blutung von alleine aufgehört, ansonsten wäre eine Operation notwendig gewesen", sagt der Ried-Kapitän, der bisher in allen 22 Saisonspielen auf dem Platz stand und als Verteidiger vier Tore beisteuerte. Die vergangene Nacht verbrachte Reifeltshammer zur genauen Überwachung auf der Intensivstation. Am Montag wurde er auf die normale Station verlegt. "Die Ärzte sagen, dass sich die Niere wieder zu 100 Prozent erholen wird", sagt der Ried-Kapitän.

Ob er in dieser Saison, die bis Ende Juli dauert, noch einmal auf den Platz zurückehren wird, ist unsicher. "Ich schaue jetzt von Tag zu Tag, ganz abgeschrieben habe ich ein Comeback nicht. Ich habe absolutes Vertrauen in die Jungs, dass sie auch ohne mich den Aufstieg schaffen. Der Kader ist gut und hat Qualität.Die Spiele von draußen ansehen zu müssen, wird sehr hart und nervenaufreibend für mich werden", sagt Reifeltshammer, der wohl noch einige Tage im Krankenhaus verbringen muss.

Boateng feiert sein Comeback

"Der Ausfall von Reifeltshammer tut uns sehr weh. Er ist ein ganz wichtiger Führungsspieler mit viel Erfahrung. Es hilft leider nichts, wir müssen die Situation so nehmen wie sie ist", sagt SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner. Positiv: Kennedy Boateng wird am Freitag nach seiner Verletzung fix in die Mannschaft zurückkommen. Ob Constantin Reiner, der gegen Kapfenberg ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste", zur Verfügung steht, ist noch offen.

