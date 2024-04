SV Ried: Bajic-Festspiele bei 5:0-Kantersieg gegen Bregenz

Die SV Guntamatic Ried feierte am Samstagabend im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß-Bregenz einen ganz klaren 5:0-Sieg. Bereits nach zwei Minuten durfte Ante Bajic endlich über sein erstes Tor seit seiner Rückkehr ins Innviertel jubeln. Nach einer halben Stunde war die Partie durch einen weiteren Treffer von Bajic und einem Tor von Abwehrchef Nikki Havenaar entschieden. In der 50. Minute machte Bajic mit seinem dritten Tor (per Kopf) den Hattrick perfekt. Mark Grosse stellte in der 54. Minute per Elfmeter auf 5:0. In der Schlussphase vergaben die Innviertler mehrere Chancen auf einen noch höheren Sieg. Lumor traf mit einem sehenswerten Schuss nur das Lattenkreuz. Die Vorarlberger kamen zu keinen nennenswerten Offensivaktionen, Ried-Torhüter Andreas Leitner hatte einen sehr ruhigen Abend.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Rieder Jubel nach dem Spiel

Für die Rieder war es der bereits fünfte 5:0-Erfolg in der laufenden Saison. In der Tabelle rückte die SV Ried wieder auf den zweiten Platz vor. Am kommenden Freitag gastiert die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft beim SV Horn. Keine leichte Aufgabe: Die Niederösterreicher sind in der Heimtabelle (acht Siege, drei Niederlagen) hinter Ried und dem GAK auf dem dritten Platz. 24 ihrer 33 Punkte holte Horn im eigenen Stadion.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.