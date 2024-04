SV Ried: Pomer und sein Ziel Bundesliga

Die SV Ried gab die richtige Antwort nach der 0:1-Niederlage gegen den GAK: Beim 3:1 in Kapfenberg kehrten die Innviertler in der 2. Fußball-Liga wieder auf die Siegerstraße zurück.

Für einen Kicker war die Auswärtspartie in der Steiermark doppelt schön: Philipp Pomer kehrte nach seiner Knieverletzung in die Startelf von Ried-Trainer Maximilian Senft zurück und erzielte dabei gleich den 3:1-Endstand. "Es war perfekt, mit einem Sieg wieder in die Startelf zurückzukehren. Ich habe mich sehr gut gefühlt, das Knie macht keine Probleme mehr", sagt der 26-Jährige.

Mit dem es schon bald Gespräche über seine Zukunft geben wird. Im Sommer läuft sein Vertrag aus – die Zukunft ist noch ungewiss. Pomer: "Wir wollten die Verletzungspause jetzt einmal abwarten und werden in naher Zukunft ein Gespräch führen." Sein Ziel ist langfristig natürlich wieder die Bundesliga: "Es wird sich zeigen, ob schon nächste Saison oder dann in zwei Jahren mit der SV Ried."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger