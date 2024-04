Auf diesen Mann muss die SV Ried besonders aufpassen

"Wir wollen unseren Fans in dieser Saison noch so viele Heimsiege wie möglich schenken", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft vor dem heutigen Duell in der 2. Fußball-Liga daheim gegen Bregenz (20 Uhr, Innviertel-Arena).

Gegen die Vorarlberger müssen die Wikinger vor allem auf einen Mann besonders aufpassen: Lukas Brückler ist der Shootingstar des Ländle-Teams, hat bereits elf Treffer erzielt. Der SV Ried ist der 24-Jährige schon länger ein Begriff: Bereits vor seinem Transfer im vergangenen Sommer von Salzburg-Ligist Golling in die zweithöchste Spielklasse saß Ried-Sportchef Wolfgang Fiala mit dem Management des Angreifers zusammen und unterhielt sich über Brückler, der mittlerweile auch das Interesse von Bundesligisten wie Blau-Weiß Linz, Altach oder Lustenau geweckt haben soll. "Ein spannender Spieler", hält sich Fiala aber noch ziemlich bedeckt.

Priorität hat für die Rieder, die schon mitten in den Planungen für die kommende Saison stecken, aber vor allem ein echter Neuner, der mit dem Rücken zum Tor seine Qualitäten hat und im Titelrennen den Unterschied ausmachen kann. Eine Ergänzung zu Wilfried Eza (neun Tore), der heute verletzungsbedingt weiter ausfällt.

Brückler wäre aufgrund seines Tempos eher jener Stürmer, der die tiefen Wege geht. Am Radar der Rieder soll sich der Salzburger laut OÖN-Infos aber weiterhin befinden. Vielleicht kann er Rieds Verantwortliche mit einer guten Leistung heute noch mehr von sich überzeugen.

