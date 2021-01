Zwei neue Talente beim LASK

13 Tage dauerte die kürzeste Winterpause der Bundesliga-Geschichte. Beim LASK geht die Vorbereitung heute mit den obligatorischen Corona-Checks und Leistungstests los. Zugang Adam Griger trifft dabei erstmals auf seine neuen Kollegen.

Europas Topklubs waren hinter dem 16-jährigen Slowaken her. Der 1,92 Meter große Stürmer entschied sich für den LASK, weil er bei den Konkurrenten nur für den Nachwuchs vorgesehen gewesen wäre. Griger wollte aber nicht mehr gegen annähernd Gleichaltrige antreten, sondern sich gegen routinierte Profis weiterentwickeln. Das konnten ihm nur die Athletiker bieten.

Es wird an ihm selbst liegen, ob er sich schon im Frühjahr in der Bundesliga oder auf Kooperationsbasis beim FC Juniors OÖ beweisen darf. Das Erlernen der Spielweise sollte keine Probleme bereiten: Griger spricht fließend Deutsch, in der Schule übersprang er eine Klasse. Wie schon während seines halben Jahres beim slowakischen Erstligisten Michalovce wird er mittels Fernschule an seinem Abschluss arbeiten.

Keine Chance bei Schmidt

Wie gut er sich zurechtfindet, wird auch die Entscheidung beeinflussen, ob der LASK bis zum Transferschluss am 8. Februar einen weiteren Mittelstürmer als Vertreter für Johannes Eggestein verpflichtet. Alexander Schmidt, vom LASK an St. Pölten verliehen, kommt nicht in Frage: Im Vertrag ist keine Ausstiegsmöglichkeit verankert. Die Niederösterreicher wollen ihren mit sieben Treffern besten Torschützen nicht abgeben – insbesondere weil mit der möglichen Qualifikation für die Meisterrunde der ersten sechs schon der Klassenerhalt fixiert werden könnte.

Durch den guten Heilungsprozess bei Mamoudou Karamoko ist ohnehin die geplante Alternative für die Mittelstürmerposition im Kader: Der 20-Jährige wird nach seinem Muskelfaserriss bald fit sein und hat angedeutet, dass er der Aufgabe gewachsen wäre.

Zudem kommt ein weiterer zentraler Angreifer: Metehan Altunbas feiert am Donnerstag seinen 18. Geburtstag und darf dann offiziell von Eskisehirspor zum LASK wechseln. Der türkische Zweitligist hatte den Transfer des U17-Teamspielers schon im September bekannt gegeben. Im Gegensatz zum Slowaken Griger muss Nicht-EU-Bürger Altuntas laut UEFA-Regeln bis zum 18. Geburtstag auf den Transfer zum LASK warten.

Günther Mayrhofer