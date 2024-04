Manfred Modrey: Ein halbes Jahrhundert an der Hantel

In Salzburg stemmen dieses Wochenende Österreichs Masters-Gewichtheber um Meisterschaftsmedaillen. Einer darf auf keinen Fall fehlen: Das Linzer Stemmer-Urgestein Manfred Modrey feiert sein 50-jähriges Jubiläum an der Langhantel. Im März 1974 begann seine Laufbahn, ein halbes Jahrhundert schon dreht sich bei ihm vieles um seinen liebsten Sport. Noch immer vergeht kaum eine Woche, wo Modrey nicht in den heiligen Hallen des heimischen Rekordmeisters SK Vöest selbst ans Eisen geht, um sich fit zu