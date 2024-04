Fabelhafte Heldenwelt von Nychos wächst langsam

Der Regen und die Kälte der vergangenen elf Tage stand im krassen Gegensatz zur hochsommerlichen Phase davor. Das bekam auch Nychos zu spüren. Der gebürtige Steirer, der zu den Größen der internationalen Graffiti- und Muralszene gehört, ist derzeit in Linz in Rekordlaune. Sein bisher größtes Wandbild wird auch das größte im Mural Harbor in Linz werden: 80 Meter lang, 1040 Quadratmeter groß. Damit wird er seine "grüne Schlange" überflügeln, die eine Fläche von knapp 900 Quadratmetern füllt.