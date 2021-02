Nächster Corona-Fall bei Bayern München

Verteidiger Benjamin Pavard ist positiv auf das Virus getestet worden, wie der deutsche Fußball-Meister am Donnerstag bestätigte. Schon am Mittwochabend hatten das mehrere Medien ohne Quellenangabe berichtet. Der französische Weltmeister befindet sich laut Vereinsangaben in häuslicher Quarantäne. Dem 24-Jährigen "geht es gut", hieß es in der Bayern-Mitteilung.

Pavard wird dem Tabellenführer damit am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt sowie drei Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom fehlen. Neben dem Abwehrkollegen vom David Alaba befindet sich aktuell auch Thomas Müller nach einem positiven Corona-Test während der Club-Weltmeisterschaft in Katar weiterhin in häuslicher Isolation. Es wird erwartet, dass der 31-jährige Offensivspieler auch die Spiele in Frankfurt und Rom verpasst.

Immerhin stehen Trainer Hansi Flick die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martinez nach überstandenen Corona-Infektionen vermutlich am Wochenende in Frankfurt erstmals wieder zur Verfügung.

