DFB-Pokal: Wer nutzt die Gunst der Stunde?

Nach dem sensationellen Scheitern des FC Bayern am Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel haben sich jetzt RB Leipzig und der VfL Wolfsburg, die in der Meisterschaft die ersten Verfolger der Münchner sind, in die Rolle der Favoriten auf den Triumph im DFB-Pokal gedrängt. Beide Klubs stehen im heutigen Achtelfinale vor Pflichtübungen.

Um 18.30 Uhr (sport1 live) empfängt VfL Wolfsburg mit Erfolgstrainer Oliver Glasner Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04, gleichzeitig bekommt es Leipzig mit dem zweitklassigen Aufstiegsaspiranten Bochum, der noch nie ein Pflichtspiel gegen die Sachsen gewinnen konnte, zu tun. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, wird das rege Treiben auf dem Feld mit Wehmut aus der Distanz verfolgen.

Dass der Rekord-Champion in der Runde der letzten 16 nicht mehr vertreten ist, schmerzt sehr. "Es ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs, immer alles gewinnen zu wollen. Daran hat sich nichts geändert", betonte der 65-Jährige im Vorwort des aktuellen "Mitglieder-Magazins 51".

"Ich weiß noch genau, wie mir mein damaliger Teamkollege Jupp Kapellmann nach meinem Wechsel 1974 den FC Bayern erklärt hat. Er sagte: Einmal verlieren ist ein Problem, zweimal verlieren eine Krise – und beim dritten Mal ist der Trainer in Gefahr", schrieb Rummenigge. "Jede Spielergeneration beim FC Bayern muss sich seit nun schon mehr als 50 Jahren diesem Erfolgsdruck stellen."

Hansi Flick, der den FC Bayern in der Saison 2019/20 zum Triple aus Champions League, Meisterschaft und Cup geführt hat, muss sich um seinen Arbeitsplatz keine Sorgen machen, auch wenn die Münchner in der aktuellen Spielzeit schon dreimal verloren haben. In der Liga stehen ein 1:4 in Hoffenheim und ein 2:3 in Mönchengladbach zu Buche, hinzu gesellt sich eben die Pokal-Blamage in Kiel.

Was die Zahl der Saison-Pflichtspielniederlagen anbelangt, so steht der VfL Wolfsburg auf einer Stufe mit den Bayern. Glasners Team mit Mittelfeldmotor Xaver Schlager ist nur schwer zu knacken. Erst recht für ein krisengeschütteltes Team wie den FC Schalke, der auch nach dem Engagement von Coach Christian Gross nicht in die Gänge kommen will. In der Liga trennen die "Königsblauen" bereits neun Punkte vom Relegationsplatz. Für Glasner ist das kein Argument, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wir müssen höchst konzentriert auftreten und brauchen eine Top-Leistung", weiß der Ex-LASK-Trainer.

ServusTV überträgt um 20.45 Uhr den Schlager VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.