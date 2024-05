DFB: Dachdeckerin gibt nächste EM-Nominierung bekannt

In rund einem Monat ist es so weit: Die EM 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Schon bevor es offiziell losgeht, sorgt der DFB mit seinem Nominierungscountdown für einen besonderen Vorspann.

Deutschland gibt einen Teil seines Aufgebots für die Fußball-Heim-EM in den Tagen bis zur offiziellen Verkündung am Donnerstag tröpfchenweise bekannt. Die ersten vier Spieler, die über verschiedene Medien und vom offiziellen Instagram-Account des deutschen Verbandes begleitet ihr Aufgebot erhalten haben, sind Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen) sowie Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic (jeweils Bayern München). Letzterer ist noch ohne Länderspiel.

Schlotterbecks Nominierung wurde Sonntagabend in der ARD Tagesschau vermeldet, Tahs Bild auf einer Torte im Social-Media-Clip gezeigt. Die Nominierung des 20-jährigen Pavlovic wurde Montagabend in einer RTL-Sendung verkündet, die Moderatorin trug ein Trikot mit seinem Namen. Die Berufung von Tormann Neuer wurde von der Social-Media-Handwerkerin Chiara in einem Instagram-Video präsentiert.

Der DFB begleitet diese Nachrichten auf seinem Instagram-Account. Dienstag und Mittwoch werden weitere Nominierungen erwartet. Die offizielle Vorstellung des EM-Kaders folgt am Donnerstag (13.00 Uhr) in der Niederlassung von Generalsponsor VW in Berlin.

