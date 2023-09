DFB-Pokal: Peretz gibt Debüt im Bayern-Tor

"Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor Nachholspiel in der ersten Runde des deutschen Fußball-Pokals am Dienstag bei Drittligist Münster (20.45 Uhr, ZDF). Auf einen Wechsel legte er sich fest: Zugang Daniel Peretz wird im Tor stehen.

Den 23-jährigen Israeli hatten die Bayern verpflichtet, als sich herausstellte, dass die Nummer eins Manuel Neuer nach seinem Beinbruch noch länger ausfallen wird. Bisher wurde Bayerns Kapitän von Sven Ulreich vertreten. "Sven macht das herausragend gut", sagte Tuchel. Das Debüt sei aber wichtig für Peretz und "wichtig für den Notfall".

