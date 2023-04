Blau-weiße Hoffnung auf baldige Seidl-Rückkehr

Blau-Weiß Linz kann im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Liga wohl demnächst wieder auf seinen wichtigsten Spieler zurückgreifen: Bald dürfte Matthias Seidl wieder zur Verfügung stehen.

Ein eingerissenes Syndesmoseband hatte den 22-jährigen Offensivspieler zuletzt ausgebremst, in den vergangenen Tagen kehrte der zwölffache Saisontorschütze aber wieder in das Training zurück. Dafür muss Blau-Weiß auf zwei andere Kicker wohl länger verzichten: Die Mittelfeldspieler Marco Krainz (Muskelfaserriss) und Alexander Briedl (Bänderrisse im Knöchel) fallen mehrere Wochen aus.

Vier Vertragsverlängerung mittels Option

Über die Saison hinaus an den Klub gebunden wurden Manuel Maranda, Tobias Koch und Danilo Mitrovic. Bei Paul Mensah gilt die Option nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga. Bei den vier Kickern hatte hatte Blau-Weiß Optionen, die zum gestrigen Stichtag gezogen wurden. Bei anderen Kickern ließ man hingegen die Möglichkeit auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung per Option verstreichen. Das bedeutet aber nicht, dass diese keine Zukunft mehr bei den Linzern haben – der Verein will einfach den weiteren Saisonverlauf abwarten. "Selbstverständlich haben die Spieler aber die Möglichkeit sich weiter zu zeigen und wir entscheiden später - auch unter Berücksichtigung der Ligenzugehörigkeit", sagt BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.

