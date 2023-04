Blau-Weiß Linz: Lizenz erteilt, aber ein Verfahren bereitet dem Klub Sorgen

Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz ist der Bundesliga bereits vor dem heutigen Auswärtsspiel bei Liefering (18.10 Uhr) einen Schritt näher gekommen: Die Oberösterreicher erhielten die Lizenz für das Fußball-Oberhaus – und trotzdem bereitet ein gegen den Klub eröffnetes Verfahren Sorgen: Es besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen die Lizenzbestimmung "Transfererlösbeteiligung" – genauer gesagt: Third-Party-Ownership.

Seit 2015 ist die Beteiligung Dritter an den Transferrechten von Spielern verboten. Der Strafenkatalog der FIFA sieht als Höchststrafen Punktabzüge, Transfersperren oder einen Zwangsabstieg vor. Die FIFA-Disziplinarkammer beließ es jedoch bisher meist bei Geldstrafen. Und auch bei Blau-Weiß dürfte sich die Aufregung bald wieder in Luft auflösen: Es soll sich um einen abgeschlossenen Vertrag aus dem vergangenen Herbst handeln, der von einer renommierten Anwaltskanzlei als einwandfrei bewertet wurde. Eine Vereinbarung, die in einer der ersten Amtshandlungen von Neo-Geschäftsführer Christoph Peschek aber wieder aufgelöst wurde, weshalb potenzielle Zahlungen an Dritte nie stattgefunden haben. Der Klub gab in einer gestrigen Aussendung bekannt, bei einer lückenlosen Aufklärung in dieser Causa mithelfen zu wollen.

Duell der Top-Torjäger

Mit einem Sieg gegen die Jung-Bullen könnten die Linzer bei einem Punktverlust von Leader St. Pölten im Top-Spiel beim Dritten GAK heute sogar die Tabellenspitze erklimmen. "Unsere Aufgabe ist es sowieso, dass wir die nächsten acht Spiele gewinnen müssen", sagt Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner. Dabei wartet in der Mozartstadt gleich ein echter Gradmesser – bei dem auch die Top-Torjäger der zweithöchsten Spielklasse aufeinandertreffen: Lieferings Karim Konate (14 Tore in 17 Liga-Spielen, alle 94 Minuten ein Tor) sowie der ebenfalls in Top-Form agierende BW-Angreifer Ronivaldo (12 Tore in 22 Spielen, alle 105 Minuten ein Tor).

Ob einer der beiden den Unterschied ausmacht? "Sie sind nicht miteinander zu vergleichen. Ronny ist mit dem Rücken zum Tor einer der Besten, Konate sucht mit seiner Schnelligkeit viel die Tiefe", sagt Scheiblehner, der natürlich hofft, dass die Frühjahrsform seines brasilianischen Stürmers weitergeht: In den jüngsten sieben Spielen traf Ronivaldo sechs Mal. Scheiblehner: "Die Zukunft gehört Konate, aber in der Gegenwart kann uns Ronny extrem helfen, unsere Ziele zu erreichen."

Platz 15 könnte Steyr reichen

Für Vorwärts Steyr hat sich die Lage im Abstiegskampf vor dem heutigen Heimspiel gegen Amstetten verbessert: Weil Regionalligist Stripfing in erster Instanz die Lizenz nicht erhalten hat, sieht es danach aus, dass es keinen Aufsteiger aus der Ostliga geben wird – womit auch ein Team weniger aus der 2. Liga absteigen müsste. Bekommt auch die Wiener Austria keine Lizenz, müssten auch die Young Violets automatisch aus der 2. Liga absteigen. Dann würde Steyr sogar der 15. Platz reichen.

