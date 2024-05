Blau-Weiß-Trainer als Sturm-Glücksbringer

Im letzten Spiel der Saison gab es für den FC Blau-Weiß Linz bei der 1:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria keine Punkte – trotzdem war Coach Gerald Scheiblehner zum Abschluss dieser Spielzeit in der Fußball-Bundesliga bei einer großen Feier dabei: Am Sonntag sah er in der Grazer Merkur Arena den neuen Meister-Kickern von Sturm Graz auf die Beine – und brachte den Steirern am Weg zum Double Glück. "Immer wenn ich in Graz zugesehen habe, haben sie gewonnen. Deshalb hat mir Christian zwei Karten besorgt", verrät Scheiblehner, den mit Sturms Trainerkollegen Christian Ilzer seit Jahren eine enge Freundschaft verbindet.

Der Meistercoach bedankte sich direkt nach dem Abpfiff bei seinem Freund aus Oberösterreich: "Mein Trainerfreund war auch im Stadion, mit einem Sieg und einem Unentschieden seiner Blau-Weißen gegen Salzburg durfte er zu Recht mitfeiern." Es schloss sich ein Kreis: Bei der blau-weißen Aufstiegsparty vor einem Jahr auf Mallorca war auch Ilzer dabei gewesen – dieses Mal war es umgekehrt.

Scheiblehner durfte aber auch mit seiner ersten Saison im Oberhaus zufrieden sein: "Die Mannschaft hat eine riesige Entwicklung hingelegt, ist immer stabiler geworden. Vor allem in der Qualirunde waren wir richtig gut, haben drei Teams hinter uns gelassen. Das hätte uns zu Saisonbeginn keiner zugetraut."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

