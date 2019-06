Integrationsklassen sind ab Herbst Teil des Regelschulwesens

Sie können damit - zumindest in neun Schulen - unbefristet weitergeführt werden. Das berichtete die Elterninitiative Rettet-die-I-Klassen.at der APA.

In Oberösterreich gibt es seit mehr als zwanzig Jahren den Sonderfall der "umgekehrten Integration". Das bedeutet: Nicht Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Regelklassen eingegliedert, sondern Kinder mit und ohne Förderbedarf besuchen gemeinsam Integrationsklassen in Sonderschulen. Das Modell existierte bisher aber nur als Schulversuch, der schließlich auslief.

Im Herbst wurde mit dem Bildungsministerium eine Verlängerung ausgehandelt - auch damit wären die I-Klassen jedoch nur bis maximal 2025 möglich gewesen. In der Zwischenzeit haben Ministerium, Bildungsdirektion und Land Oberösterreich aber vereinbart, dass die I-Klassen ins Regelschulwesen übergeführt werden und damit unbefristet möglich sind.

Die Sprecherin der Initiative Rettet-die-I-Klassen.at, Barbara Hofer, ist froh und stolz: "Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung ist eine Bereicherung für alle." Dass die I-Klassen weitergeführt werden, zeige, "dass uns Kinder mit Behinderung nicht egal sind, sondern ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft".

"Das Verhandlungsergebnis ist ein großer Schritt für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft", ist auch Mitinitiator Stefan Schobesberger zufrieden. Allerdings sieht er noch Luft nach oben: "Von Vollinklusion sind wir in Oberösterreich noch weit weg. Neun Sonderschulen können ab Herbst mit Sicherheit inklusiv unterrichten. Es gibt aber noch 25 weitere Sonderschulen, die nicht inklusiv unterrichten", so Schobesberger, es gebe also noch viel zu tun.

Vorerst freut man sich aber erst einmal über den Etappensieg. Um diesen Erfolg zu feiern veranstaltet die Initiative am 4. Juli ein Inklusionsfest im Linzer Volksgarten.