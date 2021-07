Geimpft wird nun auch beim Möbelhaus

Bei Ikea Haid besteht ab kommendem Samstag die Möglichkeit, spontan und ohne Anmeldung eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Damit wolle man vor allem junge Menschen ansprechen, so Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP): "Vor allem bei der Altersgruppe bis 35 Jahre ist derzeit noch Luft nach oben, was die Impfquote betrifft."

Das Impfen in den Einkaufszentren werde von Jugendlichen sehr gut angenommen, bei der Impfaktion am Samstag hofft man nun auf einen ähnlichen Effekt. Die blau-gelbe Pop-up-Impfstelle in Ansfelden ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.