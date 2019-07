Wahlkampf-Auftakt mit großer Spende und grünen Stimmensammlern

82 Tage vor der Nationalratswahl am 29. September ist heute ein wichtiger Stichtag für die Parteien. Das gilt besonders für den Dauerstreit ums Geld. Denn ab heute gilt die Wahlkampfkostenobergrenze mit den erst vor wenigen Tagen von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt beschlossenen Verschärfungen.

Ab sofort darf jede Partei bis zum Wahltag maximal sieben Millionen Euro ausgeben. Neu sind die verschärften Sanktionen. Die Mindeststrafe liegt bei 15 Prozent. Wer die Kostengrenze um mehr als die Hälfte, derzeit also um 3,5 Millionen Euro und mehr sprengt, zahlt eine Strafe von 150 Prozent von diesem Überziehungsbetrag.

Die ÖVP, die 2017 bei Wahlkampfkosten von 13 Millionen Euro gelandet ist, hätte also neun Millionen Euro überweisen müssen. Weil die Übertretung noch nach altem Recht passiert ist, dürfte die Partei von Sebastian Kurz mit einer Geldbuße von einer Million Euro davonkommen.

Ab heute treten auch die neuen Regeln für Parteispenden in Kraft. Diese werden nun mit jährlich 750.000 Euro gedeckelt. Ein einzelner Gönner darf pro Jahr maximal 7500 Euro spenden. Ein Grund, warum der bekannte Neos-Förderer und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner am vergangenen Freitag knapp vor der Verschärfung eine Spende von 300.000 Euro überwiesen hat, was noch vor einer Veröffentlichung heute durch den Rechnungshof zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den Neos und der Liste Jetzt geführt hat. Schon in der jüngsten Parlamentsdebatte hatte Jetzt-Mandatar Peter Pilz von "Parteidackeln" und "Großwurstspendern" gesprochen. In seinem Onlinemagazin zackzack.at folgte nun eine Karikatur, die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger als Hündin zeigt, die von Haselsteiner mit einer Wurst gelockt wird. Er sei "fassungslos über den frauenfeindlichen und respektlosen Cartoon", der sogar noch unter FP-Niveau liege, empörte sich Neos-Generalsekretär Nick Donig. Die Karikatur werde schon von der Wirklichkeit übertroffen, so der Konter aus dem Jetzt-Lager.

Davor haben die Neos mit einer Änderung des Parteistatuts aufhorchen lassen, dank der man die Grenzen für Parteispender aushebeln will. Künftig soll es (vom neuen Gesetz nicht erfasste) Fördermitglieder geben, die wieder unbegrenzt die Neos unterstützen können. Solche Mitgliedschaften gebe es auch bei der FPÖ, räumte Obmann Norbert Hofer ein. Diese würden aber nicht genutzt. Werde das Parteiengesetz durch Schlupflöcher umgangen, müsse man es weiter verschärfen, kündigten Hofer und die SP-Zentrale an.

Unterschreiben bis 2. August

Ab heute haben all jene, die zuletzt nicht im Nationalrat vertreten waren, bis 2. August Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Wer nicht von mindestens drei Abgeordneten unterstützt wird, muss für ein österreichweites Antreten 2600 Wahlberechtigte dazu bewegen, auf dem Magistrat oder Gemeindeamt eine Unterstützungserklärung zu unterschreiben. Gemäß Länderschlüssel müssen es in Oberösterreich 400 sein.

Prominenteste Sammler sind die Grünen nach ihrem Abschied aus dem Nationalrat 2017. Spitzenkandidat Werner Kogler und Wiens Bürgermeisterin Birgit Hebein laden deshalb heute in der grünen Hochburg Wien-Neubau zum inoffiziellen Wahlkampfauftakt am Bezirksamt, um erste Unterstützer anzuwerben. (luc)

