Von Terminstreit bis Rauchverbot: Wahlkampf beginnt im Parlament

Seit Dienstag gibt es auch ein Zieldatum für das Werben: Zwar hat der Neuwahlantrag gestern erst den Verfassungsausschuss passiert. Eine rot-blaue Mehrheit hat aber erwirkt, dass dieser Antrag erst per 3. Juli in Kraft tritt. Wegen des gesetzlichen Fristenlaufs ist damit der 29. September der frühestmögliche – und damit de facto fixierte – Wahltermin. ÖVP und Neos wollten deutlich früher wählen.

Als einer der wenigen ruhenden Pole neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist heute die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein am Wort. Bierlein und Vizekanzler Clemens Jabloner stellen die zwölfköpfige Übergangsregierung vor.

Das Kabinett genießt derzeit das Vertrauen aller Fraktionen. Kritik oder gar Misstrauensanträge sind damit nicht in Sicht. Als erste Fachminister wollen Wolfgang Peschorn (Inneres), Alexander Schallenberg (Äußeres) und Eduard Müller (Finanzen) im Plenum das Wort ergreifen.

Beste Aussichten auf Umsetzung hat das Ansinnen, das Rauchverbot in der Gastronomie möglichst rasch einzuführen und in Kraft zu setzen. Letzteres sieht ein SP-Antrag mit 1. September vor. Heute früh wollen SPÖ, Neos und Liste Jetzt über einen gemeinsamen Antrag verhandeln. VP-Obmann Sebastian Kurz hat die Zustimmung seiner Partei zu einem Rauchverbot angekündigt, während die FPÖ – auch nach Heinz-Christian Straches Abgang – beim strikten Nein bleibt.

Generell breite Zustimmung aus allen Fraktionen gab es zur Verschärfung der Regeln für die Parteienfinanzierung als Folge von Straches Aussagen im Ibiza-Video (siehe Bericht unten).

In anderen Punkten gibt man sich schon ganz auf Wahlkampf gebürstet. SP-Klubvize Jörg Leichtfried will die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf einen Papa-Monat für Väter, die im selben Haushalt wie das Kind wohnen, reaktivieren. In der Koalition ist das Projekt wegen der Bedenken in der ÖVP liegengeblieben. Außerdem will Leichtfried freiwilligen Helfern bis zu fünf Tage Entgeltfortzahlung aus dem Steuertopf zugestehen. Weiters auf der SP-Agenda: ein Verfassungsgesetz, das die Privatisierung des Trinkwassers verbietet, und ein strikteres Plastiksackerl-Verbot als noch von der schwarz-blauen Regierung geplant.

Neos und Jetzt

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger will als Folge des internen Streits um den Ex-Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt einführen. Ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit bräuchte Liste-Jetzt-Klubchef Bruno Rossmann für das Anliegen, Ministeranklagen zum Minderheitenrecht zu machen. Außerdem will Jetzt eine Valorisierung des Pflegegelds.

Neue Volksanwälte und eine Auslieferung

Höhepunkt des Plenums im Nationalrat ist am Donnerstag die Abstimmung über den Gesamtvorschlag für die Wahl des neuen Dreierkollegiums der Volksanwälte. Nominiert sind Werner Amon (VP), der Gertrude Brinek ablöst, Bernhard Achitz (statt Günther Kräuter, beide SP) und Walter Rosenkranz (FP), der auf Peter Fichtenbauer folgt. Unterstützt wird die Kür für sechs Jahre von allen Fraktionen mit Ausnahme der Neos. Man solle nicht ständig „ausrangierte Politiker“ in diese wichtige Einrichtung setzen, begründete Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihren Widerstand.

Den Beschluss im Immunitätsausschuss vorausgesetzt, dürfte der Nationalrat morgen die Immunität des FP-Abgeordneten Markus Tschank aufheben.

Beantragt wurde diese „Auslieferung“ von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die den Schilderungen von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video nachgehen will. Demnach könnten Gelder von Großspendern über gemeinnützige Vereine vorbei am Rechnungshof an die Partei fließen. In zwei Vereinen war Tschank tätig. Dieser weist den Vorwurf der illegalen Parteispenden zurück.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at