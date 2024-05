Daniel Hope: „Musik ist einer der wichtigsten Wege, Menschen zu trösten“

In den frühen 1990er-Jahren sei er zum ersten Mal in Gmunden gewesen, erzählt Daniel Hope im Interview mit was ist los?. Gemeinsam mit einem Salzburger Orchester spielte er damals Brahms’ Violinkonzert: „Diese magische Musik an diesem magischen See – daran denke ich sehr oft zurück, obwohl das schon Jahrzehnte zurückliegt“, sagt der irisch-deutsche Star-Geiger.