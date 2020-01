Rudi Anschober: "Mit Türkis schwieriger als mit Schwarz"

Mit der ÖVP hat der am Dienstag angelobte Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) eigentlich schon Regierungserfahrung. Zwei Legislaturperioden lang gab es in Oberösterreich eine schwarz-grüne Zusammenarbeit. Doch dies sei nicht mit der Regierung auf Bundesebene vergleichbar, sagte Anschober gestern am Rande der Angelobung: "Zwischen Türkis und Schwarz gibt es Unterschiede. Es wird schwieriger werden." Denn Grün und Schwarz seien weniger weit voneinander entfernt als Grün und Türkis. Dementsprechend sei er auch nicht mit allem zufrieden, was im Programm stehe. Seine Haltung werde er "nicht an der Regierungsgarderobe abgeben".

Nach der Angelobung in der Hofburg ging es in das Sozialministerium, wo Anschober von seiner Vorgängerin Brigitte Zarfl erwartet wurde. Sie überreichte dem neuen Minister zum Einstand eine dicke Mappe mit der Begründung, dass es sich um ein sehr großes Ressort handle. Es würde auch nicht der einzige Ordner bleiben, kündigte Zarfl an.

Für heute ist ein Gespräch geplant, um all dies durchzuarbeiten. Man trifft sich allerdings nicht zum ersten Mal, wie Anschober gestern im OÖN-Interview bereits anklingen ließ. Es gab bereits einige informelle Gespräche, um die Übergabe möglichst reibungslos über die Bühne zu bringen. Über seine Vorgängerin ist der neue Minister voll des Lobes: "Das Ministerium ist sehr gut aufgestellt."

Bei der heutigen Ministerratssitzung will Anschober schon erste Schritte setzen, kündigte er gestern an. In der Pflege gebe es "akuten Handlungsbedarf", mit einer Lösung in diesem Bereich meine er es "sehr ernst". Schnellschüsse werde es aber keine geben. Sein Sozialressort sieht er neben dem Klima- und Infrastrukturministerium als zweites zentrales Haus der grünen Regierungsarbeit: "Klimaschutz muss schließlich auch sozial verträglich sein."

