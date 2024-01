"Chinesisches Modell": Rektorenchef gegen Linzer Digital-Uni

"Wollen wir Institutionen, die eher einem chinesischen als einem US-amerikanischen Modell entsprechen? Ganz gewiss nicht", sagte Vitouch in Bezug auf die IT:U, die neue Technische Universität in Linz

Wie berichtet, hatte zuletzt auch der Gesetzesentwurf für den dauerhaften Betrieb der IT:U in der Begutachtung heftige Kritik erfahren. Von mehreren Seiten bemängelt worden war unter anderem die "hohe Machtkonzentration" an der Spitze der Universität.

"Zwischen Mühl- und Waldviertel"

Anders als die anderen öffentlichen Universitäten unterliegt die IT:U eben nicht dem Universitätengesetz (UG). Vitouch hatte sie in der uniko-Stellungnahme als "Universität" bezeichnetes Unternehmen qualifiziert. Gestern monierte er, die IT:U sei universitätsfern entstanden, "zwischen Mühlviertel und Waldviertel quasi".

Lob gab es von Vitouch dagegen für die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Unis seit seiner letzten Neujahrsansprache als uniko-Präsident 2017 (dazwischen standen andere Personen an der uniko-Spitze, Anm.). Sowohl budgetär als auch von den Rahmenbedingungen her habe sich seither einiges bewegt. So habe es etwa "bahnbrechende Änderungen" bei den Zugangsregeln für Bachelorstudien gegeben, durch die etwa überlaufene Fächer wie Jus beschränkt werden konnten.

