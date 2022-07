Regierung besiegelt Quarantäne-Ende: "Ein Schritt weg vom Krisenmodus"

Sollte sich die Pandemie erneut zuspitzen, werde er der Erste sein, der bei den Corona-Maßnahmen wieder nachschärfe, kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gestern an – noch ehe er mit Arbeitsminister Martin Kocher (VP) am Nachmittag die Verordnung für das Ende der Corona-Quarantäne vorstellte, die am 1. August in Kraft treten soll.

Das lässt erahnen, wie umstritten die Entscheidung für das Auslaufen der Quarantäneregelung ist, in der Wissenschaft, aber auch in der Politik. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass man nicht "über Jahre hinweg in pandemiebedingter Krisenstimmung" leben könne, rechtfertigte sich Rauch in der Tiroler Tageszeitung.

Bei der gestrigen Pressekonferenz von Rauch, Kocher und Chief Medical Officer Katharina Reich betonte auch Letztere, dass das Ende der Quarantäne ein Schritt "weg vom Krisen- zum Akzeptanzmodus" sei. Die Corona-Pandemie werde bleiben, man müsse mit ihr leben, aber die milderen Omikron-Varianten hätten die Lage verändert. Covid sei in den Spitälern jetzt oft nur noch eine "Nebendiagnose", so Reich. Nur rund 50 Prozent der Corona-infizierten Spitalspatienten seien wegen Covid-19 im Krankenhaus.

Video: Die Quarantäne bei Infektionen mit dem Coronavirus fällt mit dem 1. August. Das hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstagnachmittag bestätigt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gesundheitsminister Rauch betonte, dass man mit der Impfung und mittlerweile auch mit Medikamenten gut gerüstet sei, um auch vulnerable Gruppen gegen Corona zu schützen. Und er mahnte einmal mehr Eigenverantwortung ein: "Wer krank ist, bleibt zu Hause." Arbeitsminister Kocher wies darauf hin, dass im Zuge des Auslaufens der Quarantäneregelung die Möglichkeit zur Dienstfreistellung für Risikogruppen befristet bis Ende Oktober wieder in Kraft treten werde. So können Personen freigestellt werden, die trotz Impfung schwere Verläufe zu befürchten haben oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Den Arbeitgebern werden die Kosten voll ersetzt. Zudem werde auch die elektronische Krankmeldung wieder möglich sein.

Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!

"Um die Ohren fliegen"

Politisch kommt vor allem von den rot regierten Bundesländern Wien, Kärnten und dem Burgenland scharfer Gegenwind für die Entscheidung der türkis-grünen Bundeskoalition. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) glaubt, dass im Herbst und Winter ein Lockdown drohen könnte. "Spätestens im September fliegen uns die Zahlen um die Ohren", sagte Hacker gestern. Dann kämen auch die Spitäler wieder an ihre Grenzen. Hacker kritisierte auch einmal mehr, dass die "roten" Länder vom Gesundheitsministerium nicht bzw. erst im letzten Moment in die Beratungen eingebunden worden seien.

Scharfe Kritik kam auch von Kärntens Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SP): Bei der Videokonferenz des Ministers mit den Gesundheitsreferenten der Länder sei das Thema "in 20 Minuten abgehandelt worden".