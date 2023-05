Der goldene Flügel verschwindet aus dem Parlament

Ein besonderes Schmuckstück enthüllte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP), als das historische Parlament nach der Generalsanierung wiedereröffnet wurde. Der ausgebildete Musikpädagoge hatte im Empfangssalon des Hohen Hauses einen vergoldeten Bösendorfer-Flügel aufstellen lassen. Der OÖN-Bericht im November des Vorjahres, wonach das Klavier um 3000 Euro pro Monat angemietet wird, schlug hohe Wellen, und brachte Sobotka viel Kritik ein. Das prunkvolle Instrument war aus dem Budget von Kunst und Kultur finanziert worden.

FPÖ-Chef Kickl höhnte, Sobotkas "Wahnsinnsidee" eines goldbesetzten Flügels sei Ausdruck der "Bescheidenheit" der Politik. SP-Mandatar Christian Drobits rechnete vor, dass die Kosten für den Flügel der Mindestsicherung von drei Personen entsprächen. Und Neos-Klubvize Nikolaus Scherak plädierte dafür, das Geld für das Parlament und dessen Mitarbeiter auszugeben. Ende März erregte ein Mindestpensionist Aufsehen, weil er sich an das Klavier ("ein Sinnbild für Dekadenz und Abgehobenheit") geklebt hatte - die OÖN berichteten über die Aktion:

Mehr zum Thema Chronik Mindestpensionist klebt sich an goldenes Klavier im Parlament WIEN. "Mir reicht's", sagte ein Wiener Mindestpensionist am Dienstag und klebte sich an das goldene Klavier im Parlament - ein "Sinnbild von ... Mindestpensionist klebt sich an goldenes Klavier im Parlament

Kauf um 140.000 Euro verworfen

Im OÖN-Interview wehrte sich Sobotka gegen die Kritik: Man habe das Parlament saniert und sich dafür ausgesprochen, der Kunst Raum zu geben. "Wir werden eine Möglichkeit suchen, das Klavier zu kaufen (es soll etwa 140.000 Euro kosten, Anm.). Österreich ist eine Kulturnation und schon in Skizzen des Architekten Theophil Hansen war ein Flügel von Bösendorfer im Parlament angedacht", sagte Sobotka. Doch daraus wird nichts. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verschwindet der mit 23-karätigem Gold verzierte Bösendorfer-Flügel aus dem Parlament. An seiner Stelle soll eine schlichtere Variante aufgestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.