Mindestpensionist klebt sich an goldenes Klavier im Parlament

Er lebe unter der Armutsgrenze, sei Mindestpensionist wie 1,5 Millionen Menschen in Österreich, wie 350.000 Kinder und Jugendliche. 20 Prozent der Menschen in Österreich seien arm, die Mittelschicht könne sich den Einkauf nicht mehr leisten, sagte das von Armut betroffene Mitglied der Partei Wandel. Jeder Einkauf werde zur Qual, Kapital solle besteuert werden, nicht die Arbeit, forderte der Mann und klebte sich am umstrittenen Flügel im Parlamentsgebäude fest.

