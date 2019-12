Weg frei für den Brexit: Das britische Unterhaus stimmt für Johnsons Plan

Es ist ein politischer Erfolg für den britischen Regierungschef Boris Johnson: Das Unterhaus in London hat gestern nach einer hitzigen Debatte sein Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union ratifiziert. Der Entwurf für das entsprechende Gesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen: 358 Abgeordnete stimmten dafür, 234 dagegen.

Die Abstimmung beendet vorerst den jahrelangen politischen Stillstand beim Thema Brexit. Damit kann Großbritannien mit großer Wahrscheinlichkeit am 31. Jänner aus der EU austreten – mehr als drei Jahre nachdem die Briten sich in einem knappen Referendum 2016 für den Austritt ausgesprochen hatten.

Die weiteren Stufen sollen im Jänner vollzogen werden. Das Gesetz muss noch in den Ausschüssen beraten werden. Dafür sind nach den Weihnachtsferien Anfang Jänner drei weitere Debattentage vorgesehen, am 7., 8. und 9. Jänner. Danach muss auch das Oberhaus noch zustimmen, damit Großbritannien die EU zum 31. Jänner tatsächlich geregelt verlassen kann. Doch das gilt beinahe als Formalie, denn nach dem überwältigenden Wahlsieg Johnsons hat die Opposition keine Möglichkeiten mehr, ihm Steine in den Weg zu legen.

Der Deal bahne den Weg zu einem neuen Abkommen über die künftige Beziehung mit der EU, sagte Regierungschef Boris Johnson. Doch seine Gegner zeigten sich skeptisch. Denn die Regierung hat das Gesetz noch einmal an ein paar Stellen verändert im Vergleich zu der Version, die es im Oktober schon einmal bis zur zweiten Lesung geschafft hatte. Das Parlament hat danach weniger Mitspracherecht während der Verhandlungen mit der EU, und die Regierung schreibt auch fest, dass eine Verlängerung der Übergangsfrist über den 31. Dezember 2020 hinaus nicht möglich ist. "Dieser Zeitdruck schwächt uns nicht", sagte Boris Johnson.

Auch die Angleichung an die Arbeitnehmerrechte in der EU – ein Zugeständnis, das Theresa May mal Labour gegenüber gemacht hatte – ist wieder raus und soll in ein eigenes Gesetz gegossen werden. Völlig falsch, findet Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei. Die britischen Sozialdemokraten befürchten unter anderem eine Absenkung der Standards für Arbeitnehmerrechte und negative Folgen für Nordirland. Der Brexit werde großen Einfluss auf die Wirtschaft und Gesellschaft des britischen Landesteils haben, warnte Corbyn.

In Brüssel zeigte man sich gestern jedoch optimistisch: EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte die Zustimmung des britischen Unterhauses als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Ratifizierung. Darüber hinaus betonte Michel aber, für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien seien gleiche Wettbewerbsbedingungen unerlässlich.

Die weiteren Termine 31. Jänner: Um Mitternacht endet die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens.

1. Februar: Nun beginnt eine Übergangsphase bis mindestens Ende 2020. Großbritannien bleibt vorerst noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Periode wollen beide Seiten nutzen, um die künftigen Beziehungen und insbesondere ein Freihandelsabkommen auszuhandeln.

1. Juli: Die britische Regierung muss bis zu diesem Termin entscheiden, ob sie die Verhandlungsphase für das Freihandelsabkommen über Ende 2020 hinaus verlängert. Nach den Bestimmungen im Austrittsvertrag ist dies einmal für ein oder zwei Jahre möglich – also bis Ende 2021 oder Ende 2022. Johnsons Konservative haben eine Verlängerung bisher aber ausgeschlossen.

Oktober: Ohne Verlängerung müssen die Verhandlungen jetzt abgeschlossen sein, um die Vereinbarung noch rechtzeitig zu ratifizieren.

31. Dezember 2020: Geht alls nach Plan, kappt London die letzten Verbindungen zur EU.