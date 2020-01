Brexit: Macron spricht von "historischem Alarmsignal"

"Das ist ein trauriger Tag", sagte Macron am Freitagabend in einer kurzfristig angesetzten Ansprache an seine Mitbürger. Er forderte weitere Reformen für die EU. "Der Brexit war auch möglich, weil wir unser Europa nicht genug verändert haben", sagte er.

Macron forderte, die künftige Partnerschaft mit Großbritannien müsse "anspruchsvoll" sein. Er warnte dabei das künftige Nicht-EU-Mitglied Großbritannien vor Illusionen: "Man kann nicht gleichzeitig drinnen und draußen sein." Frankreich fährt beim Brexit traditionell einen harten Kurs.

Video: ORF-Korrespondentin Verena Gleitsman über die aktuelle Stimmungslage in London.

Großbritannien verlässt die EU mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum am Freitag um 24.00 Uhr (MEZ). Das Land war mehr als 47 Jahre Mitglied in der Europäischen Union und ihrer Vorgängerorganisationen. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres verhandeln London und Brüssel über die weiteren politischen Beziehungen.

Macron war laut Élyséepalast vor seiner Ansprache mit dem EU-Chefunterhändler für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, Michel Barnier, zusammengekommen.

Das Vereinigte Königreich war den damaligen Europäischen Gemeinschaften am 1. Jänner 1973 beigetreten, nachdem Frankreich die Mitgliedschaft des Landes jahrelang blockiert hatte. Im Jahr 1972 fand in Frankreich sogar eine Volksabstimmung über den britischen Beitritt statt.

In Großbritannien selbst war die Teilnahme am europäischen Integrationsprojekt von Anfang an umstritten. Nach der Abwahl der konservativen Regierung, die das Land in die Europäische Gemeinschaft geführt hatte, setzte die Labour Party eine Volksabstimmung über den Verbleib "im Gemeinsamen Markt" an, das im Jahr 1975 eine deutliche Ja-Mehrheit brachte. Der nunmehrige Austritt ist die Konsequenz einer weiteren Volksabstimmung im Jahr 2016, bei der sich eine knappe Mehrheit für den Brexit aussprach.

Merkel sieht "tiefen Einschnitt"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union den Wunsch nach einer engen Beziehung zu den Briten betont. "Das ist ein tiefer Einschnitt für uns alle", sagte sie in ihrem Podcast am Freitag. Deutschland wolle aber enger Partner und Freund von Großbritannien bleiben. "Uns einen gemeinsame Werte", sagte sie.

Angela Merkel Bild: AFP

Auch nach dem Austritt Großbritanniens soll es in Europa aber weiter vorangehen. "Die 27 Mitgliedsstaaten der EU werden alles daran setzen, Europa weiter erfolgreich zu entwickeln."

