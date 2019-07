"Schwerste Tragödie des Jahres im Mittelmeer"

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) befürchtet ein schweres Bootsunglück im Mittelmeer mit möglicherweise bis zu 150 Toten. Weitere 145 Menschen seien gerettet worden und auf dem Weg zurück zur Küste Libyens. Dies teilte die Organisation gestern auf Twitter mit. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) twitterte, Berichten zufolge seien bei dem Unglück vor dem Küstenort Al-Chums mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die libysche Küstenwache bestätigte diese Angaben zunächst allerdings nicht.

Der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, sprach auf Twitter von der "schwersten Tragödie im Mittelmeer" im laufenden Jahr. Er forderte, die Seenotrettung dort umgehend wieder aufzunehmen, die Internierung von Flüchtlingen und Migranten im Bürgerkriegsland Libyen zu beenden und mehr sichere Routen aus diesem Land zu ermöglichen. "Passiert das nicht, dann ist es für viele weitere verzweifelte Menschen zu spät", schrieb Grandi in seinem Twitter-Beitrag.

Derzeit sind keine privaten Rettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs. Die deutsche Organisation Sea-Eye kündigte allerdings gestern an, mit der "Alan Kurdi" in Richtung der Rettungszone vor der libyschen Küste aufzubrechen. Dort werde sie voraussichtlich am kommenden Dienstag eintreffen, erklärte die Regensburger Organisation. Innerhalb der Europäischen Union läuft ein Streit darüber, wie Migranten verteilt werden sollen, die im Mittelmeer gerettet werden. Erst Anfang dieser Woche trafen sich dazu EU-Minister in Paris, um einen Vorschlag von Deutschland und Frankreich zu beraten.

2019 schon mehr als 680 Tote

Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten für Menschen, die nach Europa kommen wollen. Beim Versuch, es zu überqueren, kamen dieses Jahr nach IOM-Angaben bereits mehr als 680 Menschen ums Leben. Mehr als 3700 seien aufgegriffen und in Internierungslager in Libyen gebracht worden. Der nordafrikanische Staat ist ein Transitland für Tausende von Migranten.